Spaventoso incidente a Vittoria, centauro grave

VITTORIA, 26 Settembre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 20:30, sulla SS 115, al chilometro 5 in direzione Gela, nel territorio di Vittoria.

Lo scontro ha coinvolto un centauro e due autovetture. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

L’uomo in sella alla moto è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per i rilievi, necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

foto franco assenza

