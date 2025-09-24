Modica, mozione per la Bandiera Palestinese: un segno di pace e solidarietà

MODICA, 24 Settembre 2025 – Presentata una mozione urgente che impegna il sindaco e la giunta a esporre la bandiera della Palestina sul Palazzo comunale. L’iniziativa, promossa dai consiglieri Neva Guccione e Giovanni Spadaro, nasce dalla volontà di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e promuovere i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

La mozione fa riferimento al Regolamento comunale “La Pace”, che dichiara il territorio di Modica “zona di pace”, in linea con i principi costituzionali italiani. Il documento sottolinea la grave crisi umanitaria in atto nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023, definendo le azioni di Israele come “genocidio” e condannando l’offensiva di terra su Gaza City del 16 settembre 2025.

In un gesto che segue l’approvazione, avvenuta il 25 giugno 2025, della mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, il Consiglio Comunale ha il “dovere morale e istituzionale” di mostrare vicinanza alle vittime civili.

L’esposizione della bandiera palestinese a Palazzo San Domenico è vista come un “appello al rispetto della pace, del diritto internazionale e delle popolazioni civili coinvolte”. La mozione impegna il sindaco e la giunta non solo a esporre la bandiera, ma anche a condannare esplicitamente “ogni attentato al diritto internazionale umanitario” e ogni operazione militare che metta in pericolo i civili o ostacoli le evacuazioni. La bandiera rimarrà esposta fino al raggiungimento di un cessate il fuoco.

