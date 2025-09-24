MODICA, 24 Settembre 2025 – Presentata una mozione urgente che impegna il sindaco e la giunta a esporre la bandiera della Palestina sul Palazzo comunale. L’iniziativa, promossa dai consiglieri Neva Guccione e Giovanni Spadaro, nasce dalla volontà di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e promuovere i principi di pace e rispetto dei diritti umani.
La mozione fa riferimento al Regolamento comunale “La Pace”, che dichiara il territorio di Modica “zona di pace”, in linea con i principi costituzionali italiani. Il documento sottolinea la grave crisi umanitaria in atto nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023, definendo le azioni di Israele come “genocidio” e condannando l’offensiva di terra su Gaza City del 16 settembre 2025.
In un gesto che segue l’approvazione, avvenuta il 25 giugno 2025, della mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, il Consiglio Comunale ha il “dovere morale e istituzionale” di mostrare vicinanza alle vittime civili.
L’esposizione della bandiera palestinese a Palazzo San Domenico è vista come un “appello al rispetto della pace, del diritto internazionale e delle popolazioni civili coinvolte”. La mozione impegna il sindaco e la giunta non solo a esporre la bandiera, ma anche a condannare esplicitamente “ogni attentato al diritto internazionale umanitario” e ogni operazione militare che metta in pericolo i civili o ostacoli le evacuazioni. La bandiera rimarrà esposta fino al raggiungimento di un cessate il fuoco.
2 commenti su “Modica, mozione per la Bandiera Palestinese: un segno di pace e solidarietà”
Non mi pare che codesti signori hanno chiesto di esporre la bandiera di Israele dopo il 7 ottobre.
Il 7 ottobre ricordo a codesti signori , che barbari usciti dal serraglio di Gaza assaltarano e uccisero 1200 Israeliani inermi , li hanno violentati , mutilati , massacrati, VECCHI ,DONNE ,BAMBINI ANCHE NEONATI , UOMINI , poi hanno rapito 200 ostaggi di cui oggi ancora vivi in mano loro sono più di 20 .
Nessuno di questi fenomeni si straccio le vesti e chiese silodarieta’ per Israele.
Oggi chiamano genocidio ciò che non è genocidio, Israele sta cercando in tutti i modi di eliminare hamas un mostro di 30mila teste , 30mila Miliziani almeno , che a Gaza commettono ogni genere di crimine ,che tengono in ostaggio 2milioni di persone attirate a Gaza perché è stato un posto dove vivere senza lavorare ,
Sussidi dall’Iran, a da tutti i fanatici antisemiti sparsi per il mondo .
Ecco per che cosa dovremmo esporre il drappo di uno stato che non esiste, di un popolo nomade, beduino , che ha votato i tagliagola di hamas , che prima li ha fatti vivere nel bello far niente e che ora li uccide se cercano di impronirsi delle merce mandata a iosa a Gaza,
600 camion fermi al valico 600 camion immaginate quando è lunga la fila , tutti preda di hamas , che poi li distribuisce al mercato nero .
Ecco di cosa mi dovrei preoccupare io modicano oggi ,
Ma fatemi il piacere.
Statuto comunale, non regolamento