Comiso | News in primo piano | Politica

Lavori Italgas, stop agli scavi a Comiso: l’assessore Assenza revoca le autorizzazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 24 Settembre 2025 – L’assessore ai servizi tecnici di Comiso, Giovanni Assenza, ha preso una decisione drastica e immediata: ha revocato tutte le autorizzazioni per gli scavi su sede stradale alla ditta Italgas. La misura arriva dopo un grave episodio avvenuto il 22 settembre, che ha causato notevoli disagi alla popolazione.

“Ciò che è accaduto il 22 settembre è inammissibile”, ha commentato l’assessore Assenza. L’incidente si è verificato intorno alle 14:00 in via De Gasperi, durante l’esecuzione di alcuni scavi per la metanizzazione. La ditta appaltatrice ha danneggiato una condotta idrica comunale, ma non ha agito tempestivamente per riparare il guasto.

Il ritardo è stato determinante e ha costretto l’amministrazione a chiudere pozzi e pompe, lasciando quasi tutta la città di Comiso senza acqua.

L’intervento risolutivo è arrivato grazie agli operatori di Iblea Acque, che hanno lavorato senza sosta fino al completo ripristino del servizio. Assenza ha sottolineato che l’accaduto configura una chiara interruzione di pubblico servizio, un fatto che sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria per i dovuti accertamenti.

“Non è più tollerabile la superficialità nell’esecuzione di lavori in città, ma soprattutto l’approssimazione con la quale si affrontano i problemi nel momento in cui si presentano”, ha concluso l’assessore. La revoca delle autorizzazioni a Italgas vuole essere un segnale forte: “Che sia da monito, in futuro, che questa Amministrazione non ha alcuna intenzione di chiudere un occhio quando i disservizi causati, si riversano interamente sulla città”.

577705
© Riproduzione riservata

