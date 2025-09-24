  • 24 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Droga in centro storico a Ragusa, arrestati tre tunisini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 24 Settembre 2025 – Operazione antidroga della Polizia di Stato nel centro storico di Ragusa. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre uomini di origine tunisina, trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish e cocaina. I tre sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine è scattata in seguito a un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio nel cuore della città. Gli agenti hanno notato un sospetto e continuo viavai di giovani da un’abitazione in Via Santissimo Salvatore.

La svolta si è avuta con il fermo di un ragazzo appena uscito dall’immobile. Il controllo ha permesso di trovare una dose di hashish appena acquistata. Confermato il sospetto, gli agenti, supportati dal personale della Volante, hanno fatto irruzione nell’appartamento.

La perquisizione domiciliare, condotta alla presenza dei tre occupanti, ha portato a una scoperta significativa:

  • Un panetto di hashish da 92 grammi e 34 dosi già confezionate per un totale di 55 grammi.
  • Una pietra di cocaina da 27 grammi e 30 dosi pronte per la vendita del peso complessivo di 14 grammi.
  • 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
  • Materiale per il confezionamento delle dosi.

I tre arrestati, di cui uno con cittadinanza italiana, uno irregolare sul territorio nazionale e un terzo con regolare permesso di soggiorno, sono stati portati in carcere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

