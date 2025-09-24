Acate, bomba carta contro un minimarket gestito da una famiglia del Bangladesh

ACATE, 24 Settembre 2025 – Un grave atto intimidatorio ha scosso la notte di Acate. Poco prima delle 2, una bomba carta è esplosa all’esterno di un minimarket in corso Indipendenza, gestito da una famiglia originaria del Bangladesh. L’esplosione, molto forte, ha svegliato i residenti della zona. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Le telecamere di videosorveglianza del negozio avrebbero ripreso l’intera scena. Si vede una persona, con il volto coperto da una felpa grigia e un cappuccio, che si avvicina all’ingresso del minimarket. L’individuo, dopo aver posato la bomba carta sul gradino di marmo, l’accende e si dà alla fuga poco prima della deflagrazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi scientifici per raccogliere elementi utili alle indagini. L’episodio ha destato particolare allarme non solo per la sua violenza, ma anche per il fatto che i proprietari, tra cui una donna incinta al settimo mese, abitano proprio sopra il negozio. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la natura dell’atto e per risalire all’autore.

foto franco assenza

Salva