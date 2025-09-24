Addio a Claudia Cardinale, l’icona del cinema che visse “mille vite”

Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconosciute del cinema italiano e internazionale, è morta ieri sera all’età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati di cinema di tutto il mondo, che hanno amato la sua presenza magnetica e il suo talento inconfondibile.
Nata in Tunisia da famiglia siciliana, Claudia Cardinale ha saputo conquistare il grande schermo con una bellezza unica, “in pari tempo solare e notturna, delicata e incisiva, enigmatica e inquietante”. Una bellezza che non era solo estetica, ma che sprigionava un’intensità rara, capace di raccontare storie e personaggi complessi con un solo sguardo.
La sua carriera è una vera e propria passeggiata nella storia del cinema d’autore. È stata musa e collaboratrice dei più grandi maestri, dai quali è stata plasmata e valorizzata. I suoi ruoli in film come Il Gattopardo di Luchino Visconti, dove ha interpretato la bellissima Angelica, o in 8½ di Federico Fellini, le hanno conferito lo status di icona. Ha lavorato con Mario Monicelli in I soliti ignoti, con Mauro Bolognini ne Il bell’Antonio e con Valerio Zurlini in La ragazza con la valigia, dimostrando una versatilità straordinaria.
Non solo il cinema italiano, ma anche quello internazionale l’ha voluta e celebrata, con la sua partecipazione a capolavori come C’era una volta il West di Sergio Leone, dove ha recitato al fianco di Henry Fonda e Charles Bronson, o in film diretti da maestri come Blake Edwards e Werner Herzog. La sua filmografia è un tesoro di interpretazioni indimenticabili che la rendono una delle attrici più importanti del XX secolo.
Nonostante il successo e la fama mondiale, la Cardinale ha sempre mantenuto una prospettiva unica sulla sua carriera. La celebre frase “Non rimpiango niente. Se qualcosa non è andato, è perché era destino… ho vissuto mille vite, e ho fatto anche ciò che sognavo di fare da bambina. Che non era recitare” rivela un’anima profonda, che ha saputo distinguere tra l’immagine pubblica e la vita reale, tra i ruoli interpretati e il proprio percorso personale.
Il mondo del cinema piange una delle sue stelle più luminose, ma l’eredità di Claudia Cardinale non si spegnerà. La sua arte, la sua bellezza e la sua forza rimarranno per sempre scolpite nella memoria collettiva, un esempio di talento e di autenticità che ha attraversato generazioni.