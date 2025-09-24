  • 24 Settembre 2025 -
Acate | Sanità

L’ASP Ragusa potenzia i servizi territoriali: venerdì 26 l’inaugurazione del Punto Prelievi di Acate

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 24 settembre 2025 – L’ASP Ragusa comunica l’apertura di un nuovo Punto Prelievi ad Acate, che sarà attivo nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. L’inaugurazione è in programma venerdì 26 settembre alle ore 9.
La nuova postazione permetterà ai cittadini di effettuare gli esami ematochimici direttamente ad Acate, senza doversi spostare verso altre strutture della provincia. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riorganizzazione territoriale avviato dall’Azienda, in linea con le indicazioni dell’Assessorato regionale della Salute.
Dal martedì successivo all’apertura, il servizio sarà disponibile due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 8 alle 10, con la presenza di personale infermieristico. In questa prima fase, il Punto Prelievi sarà ospitato nei locali del Poliambulatorio, per poi trasferirsi all’interno della nuova Casa di Comunità.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Analisi di Vittoria, dott.ssa Giovanna Fretto, e all’impegno di tutto il personale del Laboratorio analisi del P.O. “Guzzardi”, che ha contribuito a rendere operativo il nuovo servizio.
Il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, sottolinea come “l’apertura del Punto Prelievi ad Acate rappresenti un ulteriore passo verso il potenziamento dell’assistenza territoriale e una risposta concreta ai bisogni della comunità locale, in linea con il modello di integrazione ospedale-territorio previsto dal Decreto Ministeriale n.77

