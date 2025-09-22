  • 22 Settembre 2025 -
  22 Settembre 2025
Politica | Scicli

Scicli, Buscema(Iv) sul grave episodio di violenza: “La sicurezza non può più attendere: servono risposte concrete”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 22 settembre 2025 – “L’ennesimo episodio di violenza che ha sconvolto la nostra comunità, con un accoltellamento e una presunta sparatoria verificatisi in queste ore in città, rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. Esprimo profonda preoccupazione per la crescente insicurezza che, da tempo, denuncio con forza in tutte le sedi istituzionali”.

A dichiararlo è la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, intervenendo a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in queste ore presumibilmente in seguito a una rissa tra cittadini stranieri. “Quanto accaduto – afferma Buscema – conferma purtroppo quello che da anni porto all’attenzione del consiglio comunale: la situazione della sicurezza a Scicli è allarmante e ormai insostenibile per i nostri concittadini. Ho presentato più volte mozioni e interrogazioni, chiedendo al sindaco interventi concreti e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti critici della città. Nonostante le promesse e gli annunci, a oggi nessuna di queste richieste ha trovato reale attuazione”.

La consigliera sottolinea come il mancato ottenimento di risultati nei rapporti tra amministrazione e prefettura, così come il clima di lassismo che si respira in città, abbiano contribuito ad accrescere il senso di insicurezza tra i cittadini: “Non possiamo continuare ad assistere a episodi del genere senza che vengano adottate misure efficaci e tempestive. La popolazione non si sente tutelata e questa situazione è divenuta ormai intollerabile. Evidentemente il sindaco non è riuscito a fare passare il messaggio concernente la gravità della situazione. Cosa dobbiamo aspettarci ancora?”. Buscema lancia quindi un appello deciso: “Chiedo al sindaco e all’amministrazione comunale di passare finalmente dalle parole ai fatti, dando seguito agli impegni assunti”.

577495
© Riproduzione riservata

