Modica, un corteo per Gaza: ‘Basta genocidio’

MODICA, 22 Settembre 2025 – Una manifestazione pro Palestina ha animato questa mattina il centro storico di Modica. Centinaia di persone, unendosi in un appello per la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, si sono radunate in Piazza Matteotti prima di sfilare lungo il Corso Umberto.

Il raduno, spontaneo ma partecipato, ha visto una grande rappresentanza di studenti e giovani, affiancati da cittadini di ogni età, sesso e religione. Presenti anche alcuni insegnanti, uniti dalla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica su un conflitto percepito come un vero e proprio genocidio.

La mattinata è iniziata con un dibattito in Piazza Matteotti. Le voci dei manifestanti si sono alternate per condannare le violenze su civili, invocando la fine dei bombardamenti su Gaza e un immediato cessate il fuoco. Le parole d’ordine sono state chiare: solidarietà con il popolo palestinese e richiesta di giustizia.

Dopo il dibattito, il corteo si è mosso pacificamente lungo il Corso Umberto, arteria principale della città. Sventolando bandiere palestinesi e mostrando striscioni con slogan come “Free Palestine” e “Stop al genocidio”, i manifestanti hanno attraversato le vie principali, catturando l’attenzione di passanti e commercianti. L’atmosfera, seppur ferma e decisa nelle proprie posizioni, è rimasta sempre pacifica e rispettosa.

La manifestazione odierna ha dimostrato ancora una volta come il conflitto in Medio Oriente continui a smuovere le coscienze, superando i confini geografici e unendo persone diverse in un’unica richiesta: quella di un futuro di pace.

