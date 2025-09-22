Il Vespa Club Pozzallo celebra la passione a Napoli

POZZALLO, 22 Settembre 2025 – Il Vespa Club Pozzallo ha partecipato con grande entusiasmo al Raduno del Ventennale organizzato dal Vespa Club Napoli, un evento che ha unito passione, storia e amicizia. Il presidente Orazio La Pira, insieme a sua moglie, ha rappresentato con orgoglio il club, portando i colori di Pozzallo in una cornice nazionale di grande prestigio.

Partecipare a questo raduno è stato un modo per condividere la gioia della Vespa con centinaia di appassionati da tutta Italia, uniti da una passione autentica e comune. L’evento è stata l’occasione per incontrare vecchi amici, stringere nuove amicizie e rafforzare quel legame speciale che unisce i vespisti di ogni generazione.

La presenza del presidente La Pira ha testimoniato l’impegno del club nel valorizzare la Vespa non solo come mezzo di trasporto, ma come simbolo di cultura, tradizione e libertà. L’accoglienza impeccabile e calorosa del Vespa Club Napoli ha mostrato la vera essenza dello spirito vespistico italiano.

La galleria fotografica dell’evento, disponibile sul sito del club, racconta in immagini i momenti più belli, ricchi di sorrisi, paesaggi mozzafiato e ricordi indimenticabili. Questo raduno rimarrà una tappa fondamentale nella storia del club, rafforzando l’orgoglio di appartenere a una comunità così viva, dinamica e appassionata.

L’evento ha lasciato in tutti i partecipanti il desiderio di continuare a vivere la Vespa come strumento di condivisione e crescita collettiva. Il Vespa Club Pozzallo ha ringraziato il Vespa Club Napoli per l’organizzazione e ha già lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti i propri soci.

