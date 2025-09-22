  • 22 Settembre 2025 -
Cultura | Modica

Il poeta modicano Puma invitato al Festival Internazionale “Pero Zivodrag Zivkovic”

Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO, 22 Settembre 2025 – Il poeta Pippo Puma è stato invitato a partecipare alla undicesima Edizione del Festival Letteratura Internazionale “Pero Zivodrag Zivkovic” e interverrà con due poesie tratte dalla raccolta “Tempo fuori tempo” facente parte della collana editoriale edita da casa editrice “‘Ancora” di Milano.

Il Festival si terrà il 25 e 26 settembre p.v. nella sala delle cerimonie della struttura “Tapas” presso Zenica (Bosnia ed Erzegovina).

Le opere poetiche inviate saranno pubblicate in un’antologia bilingue, che verrà stampata prima della successiva edizione del Festival, unitamente ad un breve curriculum dell’autore e una sua foto. L’ obiettivo della pubblicazione è quello di mostrare cosa la poesia rappresenta oggi realmente nel mondo della letteratura.

L’interessante manifestazione è stata istituita in memoria di Zivodrag Zivkovic, uno dei grandi poeti lirici della lingua slava e gode del Patrocinio dell’Ambasciata italiana in Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Serba e di Wikipoesia.

© Riproduzione riservata

