Gambero Rosso. Il pozzallese Giallongo è il “Miglior Pizzaiolo Emergente d’Italia”

POZZALLO, 22 Settembre 2025 – La pizza è un rito, il piatto forte delle uscite del sabato sera e la protagonista indiscussa di cene con amici o spuntini a mezzanotte. Nonostante il suo indiscusso amore, spesso si trasforma in un incubo: pesantezza, sete notturna e difficoltà di digestione sono esperienze che tutti, almeno una volta, abbiamo provato. Ma perché un piatto così amato può diventare un’esperienza così spiacevole? La risposta sta nella qualità: la bontà e la digeribilità della pizza dipendono da una serie di fattori cruciali: la lievitazione, la qualità dell’impasto, gli ingredienti e la stagionalità dei prodotti. Elementi che, se curati, trasformano un pasto in un’esperienza gastronomica memorabile.

Il mondo della pizza italiana è in continua evoluzione, e la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, giunta alla sua 13ª edizione, ne è un punto di riferimento autorevole. L’ultima edizione, appena presentata a Napoli, ha recensito ben 816 locali e ha assegnato 9 premi speciali, riconoscendo l’evoluzione di questo piatto. Come ha sottolineato il direttore responsabile del Gambero Rosso, Lorenzo Ruggeri, il futuro della pizza dipende dalla sua capacità di legare prodotto, territorio, stagionalità e sostenibilità. In questo panorama di eccellenze, la Sicilia si è fatta notare, dimostrando come la pizza sia diventata un piatto da chef, curato nella lavorazione, lievitato con pazienza e condito con prodotti di altissima qualità che rendono omaggio al territorio.

Quest’anno, un pizzaiolo siciliano è stato insignito di un riconoscimento di grande prestigio: Davide Giallongo è stato incoronato Miglior Pizzaiolo Emergente d’Italia. Un premio che brilla di una luce particolare per la città di Pozzallo, da dove Giallongo ha saputo portare avanti una filosofia di pizza basata sulla ricerca, sulla qualità e sull’amore per gli ingredienti del territorio. Il suo successo non è solo un trionfo personale, ma un segno del dinamismo e della creatività che caratterizzano il mondo della pizza in Sicilia. La Guida Pizzerie 2023 del Gambero Rosso, curata da Pina Sozio, ha infatti premiato numerose eccellenze siciliane, a conferma che l’isola sta diventando un polo di attrazione per gli amanti della pizza di alta qualità.

La pizza, quindi, è molto più di un semplice pasto. È gioia, cultura e una lingua universale che sa unire. E con professionisti come Davide Giallongo, il desiderio di una buona pizza è destinato a prevalere su ogni incubo.

