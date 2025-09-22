  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Gastronomia | Pozzallo | Slider

Gambero Rosso. Il pozzallese Giallongo è il “Miglior Pizzaiolo Emergente d’Italia”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 22 Settembre 2025 – La pizza è un rito, il piatto forte delle uscite del sabato sera e la protagonista indiscussa di cene con amici o spuntini a mezzanotte. Nonostante il suo indiscusso amore, spesso si trasforma in un incubo: pesantezza, sete notturna e difficoltà di digestione sono esperienze che tutti, almeno una volta, abbiamo provato. Ma perché un piatto così amato può diventare un’esperienza così spiacevole? La risposta sta nella qualità: la bontà e la digeribilità della pizza dipendono da una serie di fattori cruciali: la lievitazione, la qualità dell’impasto, gli ingredienti e la stagionalità dei prodotti. Elementi che, se curati, trasformano un pasto in un’esperienza gastronomica memorabile.

Il mondo della pizza italiana è in continua evoluzione, e la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, giunta alla sua 13ª edizione, ne è un punto di riferimento autorevole. L’ultima edizione, appena presentata a Napoli, ha recensito ben 816 locali e ha assegnato 9 premi speciali, riconoscendo l’evoluzione di questo piatto. Come ha sottolineato il direttore responsabile del Gambero Rosso, Lorenzo Ruggeri, il futuro della pizza dipende dalla sua capacità di legare prodotto, territorio, stagionalità e sostenibilità. In questo panorama di eccellenze, la Sicilia si è fatta notare, dimostrando come la pizza sia diventata un piatto da chef, curato nella lavorazione, lievitato con pazienza e condito con prodotti di altissima qualità che rendono omaggio al territorio.

Quest’anno, un pizzaiolo siciliano è stato insignito di un riconoscimento di grande prestigio: Davide Giallongo è stato incoronato Miglior Pizzaiolo Emergente d’Italia. Un premio che brilla di una luce particolare per la città di Pozzallo, da dove Giallongo ha saputo portare avanti una filosofia di pizza basata sulla ricerca, sulla qualità e sull’amore per gli ingredienti del territorio. Il suo successo non è solo un trionfo personale, ma un segno del dinamismo e della creatività che caratterizzano il mondo della pizza in Sicilia. La Guida Pizzerie 2023 del Gambero Rosso, curata da Pina Sozio, ha infatti premiato numerose eccellenze siciliane, a conferma che l’isola sta diventando un polo di attrazione per gli amanti della pizza di alta qualità.

La pizza, quindi, è molto più di un semplice pasto. È gioia, cultura e una lingua universale che sa unire. E con professionisti come Davide Giallongo, il desiderio di una buona pizza è destinato a prevalere su ogni incubo.

577556
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube