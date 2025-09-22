Truffa sulle licenze NCC: il Comune di Modica si costituisce parte civile

RAGUSA, 22 Settembre 2025 – Il Comune di Modica si è costituito parte civile nel processo che vede cinque persone, quattro uomini e una donna, accusate di falso in atto pubblico. L’avvocato Miriam Dell’Ali rappresenta l’ente locale nel procedimento, che si sta svolgendo davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Ghidotti.

L’indagine, avviata nel 2021 dalla Polizia Locale di Modica con la collaborazione dei colleghi di Siracusa e Roma, ha smascherato una presunta falsificazione di documenti per ottenere o rinnovare licenze di noleggio con conducente (NCC). Gli imputati, residenti tra Roma, Marino e Siracusa, avrebbero attestato falsamente la disponibilità di sedi operative e rimesse a Modica e Ragusa, un requisito fondamentale per ottenere le autorizzazioni. Tali dichiarazioni avrebbero indotto in errore i funzionari comunali, portandoli a rilasciare le licenze.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il servizio NCC non sarebbe mai stato svolto effettivamente sul territorio modicano. Le automobili non tornavano a Modica per ricevere prenotazioni e le rimesse dichiarate non venivano utilizzate. In questo modo, gli indagati avrebbero operato in modo non conforme alla normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico non di linea. Questo comportamento non solo costituisce un’irregolarità, ma danneggia anche l’economia e i servizi locali.

Le autorizzazioni al centro del procedimento risalgono agli anni 2012, 2015, 2017 e 2018. Oltre al Comune di Modica, si sono costituite parti offese anche l’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti (ANAR), l’associazione ULTRASPORTI LAZIO e l’Associazione Tutela Legale Taxi (LEGALTAXI).

Durante la recente udienza, è stato ascoltato il responsabile dello Sportello Unico del Comune di Modica dell’epoca in cui fu avviato il bando. La prossima udienza, fissata per il 12 gennaio, vedrà l’audizione del dirigente comunale del settore, Enzo Terranova, e del presidente dell’ANAR.

Salva