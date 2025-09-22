  • 22 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Settembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Truffa sulle licenze NCC: il Comune di Modica si costituisce parte civile

Sul banco degli imputati, cinque persone
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 22 Settembre 2025 – Il Comune di Modica si è costituito parte civile nel processo che vede cinque persone, quattro uomini e una donna, accusate di falso in atto pubblico. L’avvocato Miriam Dell’Ali rappresenta l’ente locale nel procedimento, che si sta svolgendo davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Ghidotti.

L’indagine, avviata nel 2021 dalla Polizia Locale di Modica con la collaborazione dei colleghi di Siracusa e Roma, ha smascherato una presunta falsificazione di documenti per ottenere o rinnovare licenze di noleggio con conducente (NCC). Gli imputati, residenti tra Roma, Marino e Siracusa, avrebbero attestato falsamente la disponibilità di sedi operative e rimesse a Modica e Ragusa, un requisito fondamentale per ottenere le autorizzazioni. Tali dichiarazioni avrebbero indotto in errore i funzionari comunali, portandoli a rilasciare le licenze.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il servizio NCC non sarebbe mai stato svolto effettivamente sul territorio modicano. Le automobili non tornavano a Modica per ricevere prenotazioni e le rimesse dichiarate non venivano utilizzate. In questo modo, gli indagati avrebbero operato in modo non conforme alla normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico non di linea. Questo comportamento non solo costituisce un’irregolarità, ma danneggia anche l’economia e i servizi locali.

Le autorizzazioni al centro del procedimento risalgono agli anni 2012, 2015, 2017 e 2018. Oltre al Comune di Modica, si sono costituite parti offese anche l’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti (ANAR), l’associazione ULTRASPORTI LAZIO e l’Associazione Tutela Legale Taxi (LEGALTAXI).

Durante la recente udienza, è stato ascoltato il responsabile dello Sportello Unico del Comune di Modica dell’epoca in cui fu avviato il bando. La prossima udienza, fissata per il 12 gennaio, vedrà l’audizione del dirigente comunale del settore, Enzo Terranova, e del presidente dell’ANAR.

577560
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube