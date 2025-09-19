Scicli. Cimitero, ultimati 130 loculi

Scicli, 19 settembre 2025 – Sono 130 i nuovi loculi ultimati al cimitero di Scicli. La buona notizia è che si va verso la cessazione delle tumulazioni provvisorie che tanto disagio creano in chi ha perso un proprio caro.

Sono in tutto 502 i nuovi loculi in fase di ultimazione nell’area di ampliamento del cimitero di contrada Mendolilli, grazie a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino sta rendendo possibile la sepoltura definitiva per i decessi correnti.

La ricongiunzione e l’acquisto dei loculi al momento è possibile solo per i decessi correnti, come da regolamento comunale, che consente tale atto per i coniugi deceduti o viventi di età superiore a 75 anni, i genitori o i figli che all’atto del decesso erano conviventi e non coniugati.

I prossimi passi

Non appena la collina Licozia, sovrastante il cimitero, sarà riclassificata dal rischio idrogeologico, si procederà ad appaltare il secondo lotto dei lavori, che porterà alla realizzazione di oltre 4 mila loculi, comprese cappelle, mausolei e monumentini.

