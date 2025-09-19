  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Cimitero, ultimati 130 loculi

Si va verso la fine delle sepolture provvisorie
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 19 settembre 2025 – Sono 130 i nuovi loculi ultimati al cimitero di Scicli. La buona notizia è che si va verso la cessazione delle tumulazioni provvisorie che tanto disagio creano in chi ha perso un proprio caro.

Sono in tutto 502 i nuovi loculi in fase di ultimazione nell’area di ampliamento del cimitero di contrada Mendolilli, grazie a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino sta rendendo possibile la sepoltura definitiva per i decessi correnti.
La ricongiunzione e l’acquisto dei loculi al momento è possibile solo per i decessi correnti, come da regolamento comunale, che consente tale atto per i coniugi deceduti o viventi di età superiore a 75 anni, i genitori o i figli che all’atto del decesso erano conviventi e non coniugati.

I prossimi passi
Non appena la collina Licozia, sovrastante il cimitero, sarà riclassificata dal rischio idrogeologico, si procederà ad appaltare il secondo lotto dei lavori, che porterà alla realizzazione di oltre 4 mila loculi, comprese cappelle, mausolei e monumentini.

577201
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube