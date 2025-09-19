Colpo al Municipio di Comiso: ladri si portano via il denaro dei distributori automatici

COMISO, 19 Settembre 2025 – Colpo notturno al Municipio di Comiso, dove ignoti sono riusciti a introdursi nei locali senza forzare porte o finestre. L’obiettivo dei ladri era un distributore automatico di bevande, che è stato manomesso per prelevare le monete contenute all’interno.

I malviventi, agendo con una certa destrezza per non lasciare segni di effrazione, hanno forzato il sistema di erogazione delle monete, sottraendo l’intero incasso.

La scoperta è stata fatta questa mattina dal personale del Comune, che ha immediatamente denunciato il furto alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto. Si cerca di capire come i ladri siano riusciti a entrare indisturbati nell’edificio pubblico e se l’azione sia stata facilitata da qualche conoscenza dei luoghi o da disfunzioni dei sistemi di sicurezza.

Salva