  • 19 Settembre 2025 -
  19 Settembre 2025
Cronaca | Modica | News in primo piano

Tragedia a Modica: 38enne muore nel sonno. Accanto al suo corpo il figlioletto di due anni

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 19 Settembre 2025 – Lutto e sgomento nella comunità di Frigintini, frazione di Modica, per la morte improvvisa di una donna di 38 anni. La tragedia si è consumata questa mattina, quando i familiari, allertati dal marito che non riusciva a contattarla, hanno fatto la drammatica scoperta.

La donna, madre di un bambino di soli due anni, è stata trovata senza vita nel suo letto, proprio accanto al figlio. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Si ipotizza che la causa della morte sia stato un malore improvviso.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la città, gettando nello sconforto l’intera frazione, stretta nel dolore per una perdita così inattesa e prematura. La comunità si stringe attorno ai familiari, in particolare al marito e al piccolo, in questo momento di grande dolore.

© Riproduzione riservata

