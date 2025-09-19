Gela, sorpreso in auto con diverse dosi di cocaina e hashish pronte allo spaccio: trentaseienne tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

GELA, 19 Settembre 2025 – La Polizia di Stato a Gela, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un trentaseienne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Nella notte di martedì scorso un equipaggio della Polizia di Stato del Commissariato di P.S., durante un controllo su strada, ha fermato due uomini che transitavano a bordo di una Fiat 500. I predetti, alla vista degli agenti, si chinavano all’interno dell’abitacolo come per occultare qualcosa. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo dell’autovettura ed alla identificazione degli occupanti che sono risultati essere due gelesi, un trentaseienne e un ventiquattrenne, gravati da precedenti di Polizia per stupefacenti. Nel corso della perquisizione del veicolo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball, di cui l’autista non ha saputo giustificarne il possesso, dopo la perquisizione personale al trentaseienne sono stati sequestrati otto involucri di cocaina e al ventiquattrenne cinque involucri di cocaina e sei stecchette di hashish. Di seguito alla successiva perquisizione domiciliare estesa all’abitazione del trentaseienne sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dopo gli adempimenti di rito il trentaseienne, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G., il ventiquattrenne è stato, invece, indagato in stato di libertà. Le indagini sono in corso e la responsabilità dei denunciati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

