Frigintini Calcio, via all’avventura in Promozione: esordio in Coppa Italia nel derby con lo Scicli CR e arriva Concolino

MODICA, 19 Settembre 2025 – L’attesa è finita per il Frigintini. Dopo il ripescaggio in Promozione, la squadra di mister Ciccio Di Rosa è pronta a fare il suo debutto ufficiale domani, allo stadio “Scapellato” di Scicli. L’esordio è di quelli che contano: un derby valido per l’andata del primo turno di Coppa Italia contro i padroni di casa dello Scicli CR, allenati da Uccio Pisani.

“Siamo felici di essere in Promozione,” ha dichiarato il tecnico Di Rosa. “Fino a poche settimane fa ci stavamo preparando per la Prima Categoria, ma la sorpresa del ripescaggio ha cambiato i nostri piani. Non vediamo l’ora di scendere in campo per iniziare questo nuovo percorso. La nostra è una squadra giovanissima e tanti ragazzi faranno il loro debutto sia nel calcio dei ‘grandi’ che in questa categoria. Questo deve essere un motivo di orgoglio e darci la giusta carica per continuare a lavorare.” L’obiettivo primario per il mister è chiaro: “Guadagnare il prima possibile la salvezza. Possiamo farlo solo con l’entusiasmo e l’unione che ci devono accompagnare ogni giorno.”

Nel frattempo, la dirigenza non è rimasta ferma sul mercato. Il direttore sportivo Sergio Cappello ha messo a segno un importante rinforzo a centrocampo: Thomas Concolino, classe 2006. Il giovane arriva al Frigintini dopo le esperienze in Lombardia con l’Acc. Vittuone e la Castanese, dove ha disputato 25 partite nel campionato di Promozione lombardo.

“Sono contento della mia scelta,” ha commentato Concolino. “In questi primi giorni ho visto un ambiente stimolante e una squadra molto giovane, ma con tanto talento. Sono felice di far parte di questo progetto e spero di poter dare una mano a raggiungere gli obiettivi. Ho molta fiducia e credo che insieme possiamo ottenere grandi risultati.”

Anche il DS Cappello si è mostrato soddisfatto dell’acquisto: “Abbiamo lavorato per rinforzare il centrocampo e Concolino ci è sembrato il profilo giusto. Nonostante la giovane età, ha già esperienza in Promozione e ha mostrato subito le sue qualità. Siamo felici di averlo con noi e credo che ci darà una grossa mano.” Concolino si sta già allenando con la squadra e sarà a disposizione per l’esordio in Coppa Italia.

L’incontro tra Scicli CR e Frigintini sarà diretto da Lorenzo Motta della sezione AIA di Siracusa, con la collaborazione di Cristian Smario e Gabriele Tringale di Catania. Il fischio d’inizio è fissato per le 15:30.

