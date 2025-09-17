Monterosso Almo. Giovedì vengono festeggiati i nonni e gli anziani del borgo

Monterosso Almo, 17 settembre 2025 – Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona della cittadina, Monterosso si prepara a vivere un momento di grande festa . Giovedi 18 , alle ore 21, Piazza Sant’Antonio ospiterà la 4ª edizione della “Festa dei Nonni e degli Anziani”, una serata interamente dedicata a coloro che custodiscono la memoria e la saggezza del borgo. A presentare l’evento sarà Milena Sammatrice, che accompagnerà il pubblico in una serata sicuramente ricca di emozioni. Sul palco si alterneranno lo spettacolo musicale del gruppo Trio, insieme alla magia e alla musica di Damiano Scollo.

La manifestazione, realizzata con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, vedrà anche la partecipazione delle persone più anziane di Monterosso, testimonianze viventi della storia e dell’identità del paese.

La “Festa dei Nonni e degli Anziani” non è quindi soltanto un’occasione di svago, ma rappresenta un momento di riconoscenza e di condivisione, in cui la comunità si stringe attorno ai suoi membri più preziosi.

