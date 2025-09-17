Il Gruppo consiliare PD Ragusa propone un’opera permanente per onorare Andrea Camilleri e il Commissario Montalbano

Ragusa, 17 settembre 2025 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, ha presentato una mozione per onorare la figura di Andrea Camilleri e il suo celebre personaggio, il Commissario Montalbano. L’iniziativa propone la realizzazione di un’opera permanente nella città di Ragusa.

Come è noto in quest’anno ricade il centenario della nascita di Camilleri, uno degli scrittori italiani più amati e letti nel mondo, le cui opere, in particolare la saga di Montalbano, hanno avuto un ruolo fondamentale nella promozione culturale e turistica di Ragusa e del territorio ibleo. Le ambientazioni televisive della serie tratta dai romanzi hanno conferito a Ragusa una notorietà internazionale, con significative ricadute economiche e d’immagine.

“È un dovere morale e culturale per la nostra comunità rendere omaggio a una figura che ha dato lustro al territorio” si legge nella mozione e “riteniamo – dichiarano i tre consiglieri dem – che il Comune di Ragusa non abbia fatto abbastanza per celebrare questo appuntamento”. Il documento impegna il sindaco e la giunta a valutare diverse opzioni per l’opera, come una statua, un’installazione artistica, una targa commemorativa o uno spazio museale dedicato, da collocare in un luogo simbolico della città.

L’iniziativa non si limita alla sola opera. Il gruppo PD propone anche di promuovere, in collaborazione con enti culturali, associazioni, scuole e università, una serie di eventi celebrativi legati al centenario di Camilleri. L’obiettivo è inserire queste azioni all’interno delle strategie di valorizzazione culturale e turistica del Comune, rafforzando l’immagine di Ragusa come “città di Montalbano” e offrendo un investimento culturale per le future generazioni.

