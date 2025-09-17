Modica aderisce alla Settimana Europea della Mobilità con l’“Eco Move Pass”

Modica – Anche Modica sarà protagonista della European Mobility Week 2025. L’amministrazione comunale, in collaborazione con SAIS Autolinee, lancia l’Eco Move Pass, un abbonamento speciale che consentirà di viaggiare in modo illimitato sulle linee urbane cittadine dal 16 al 22 settembre al costo simbolico di 5 euro. Il pass sarà disponibile esclusivamente online, così da poter essere sempre a portata di smartphone e ridurre l’utilizzo di carta, in linea con le buone pratiche di sostenibilità. “Con questa iniziativa – spiega l’assessore alla Mobilità urbana Antonio Drago – vogliamo offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata e incentivare i cittadini a muoversi in maniera più sostenibile. È un passo ulteriore verso l’idea di una Modica che cresce davvero nella direzione della mobilità sostenibile”. L’“Eco Move Pass” rappresenta quindi un’occasione per sperimentare una settimana di spostamenti urbani più economici, pratici ed ecologici, in linea con lo spirito europeo della manifestazione.

