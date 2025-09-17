  • 17 Settembre 2025 -
  17 Settembre 2025
Attualità | Ragusa

A Ragusa proseguono i lavori al plesso scolastico di via Carducci

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Altra scuola interessata da interventi di grande importanza – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Ragusa, Gianni Giuffrida – è il plesso di via Carducci, dove è in corso la riqualificazione dei solai, con rifacimento delle tubazioni degli impianti tecnologici.
Dopo le richieste documentali necessarie alla gara di appalto e la conclusione dell’attività scolastica, i lavori sono stati consegnati lo scorso luglio e stanno procedendo celermente. Proprio in questi giorni parte dell’edificio è stato completato e messo a disposizione delle famiglie che usufruiscono del servizio nido d’infanzia al Totò Stella, mentre per quanto concerne la Scuola dell’infanzia, afferente all’IC Crispi-P. Vetri, stimiamo la conclusione dei lavori entro la fine del 2025”.

“Nei giorni scorsi, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – abbiamo adeguato gli ambienti della scuola Stesicoro, a pochi metri dal plesso Carducci, per consentire alle due sezioni d’infanzia di trovare temporanea ospitalità, riducendo così al minimo i disagi e gli spostamenti per personale scolastico, studenti e famiglie. Nel contempo abbiamo provveduto ad adeguare i sanitari alle esigenze dei più piccoli e a delimitare le zone di accesso per consentire gli ingressi e le uscite in sicurezza di tutti.
Interventi importanti per far sì che questa fase transitoria possa essere vissuta con serenità, per i quali desidero ringraziare gli uffici, il personale addetto e tutta la comunità scolastica interessata”.

576989
© Riproduzione riservata

