  • 17 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Settembre 2025 -
Modica | Politica regionale

Emessi i mandati per la realizzazione di due impianti sportivi a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo – L’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha emesso i mandati di liquidazione a favore del Comune di Modica per un totale di 194 mila da utilizzare per la realizzazione di due opere legate alla pratica sportiva: la riqualificazione del campetto di quartiere di via Sorda Sampieri e la realizzazione del campetto di bocce indoor. La somma, da dividere equamente (97 mila euro) tra le due opere, è stata frutto di due appositi emendamenti allo strumento finanziario dell’anno scorso proposti dal presidente della I Commissione, On.Ignazio Abbate. “Con i due mandati emessi dall’Assessorato allo Sport – commenta l’On.Abbate – diamo il via alla fase operativa che prevede la sostituzione del fondo campo, le nuove porti e reti del campetto di Via Sorda Sampieri che allo stato attuale non è minimamente utilizzabile. Un’opera richiesta dai tantissimi giovani residenti della zona che attorno al campetto socializzano e trascorrono tante ore di spensieratezza. Non meno importante la realizzazione di un campetto coperto per le bocce. Un progetto iniziato su interessamento dell’associazione Salvuccio Agosta che consentirà ai tantissimi praticanti della disciplina di poter giocare 365 giorni all’anno con qualsiasi condizione meteo. Conto adesso in un pronto interessamento da parte dell’amministrazione comunale di Modica per la trafila burocratica che porterà all’inizio dei lavori”.

576987
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube