Emessi i mandati per la realizzazione di due impianti sportivi a Modica

Palermo – L’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha emesso i mandati di liquidazione a favore del Comune di Modica per un totale di 194 mila da utilizzare per la realizzazione di due opere legate alla pratica sportiva: la riqualificazione del campetto di quartiere di via Sorda Sampieri e la realizzazione del campetto di bocce indoor. La somma, da dividere equamente (97 mila euro) tra le due opere, è stata frutto di due appositi emendamenti allo strumento finanziario dell’anno scorso proposti dal presidente della I Commissione, On.Ignazio Abbate. “Con i due mandati emessi dall’Assessorato allo Sport – commenta l’On.Abbate – diamo il via alla fase operativa che prevede la sostituzione del fondo campo, le nuove porti e reti del campetto di Via Sorda Sampieri che allo stato attuale non è minimamente utilizzabile. Un’opera richiesta dai tantissimi giovani residenti della zona che attorno al campetto socializzano e trascorrono tante ore di spensieratezza. Non meno importante la realizzazione di un campetto coperto per le bocce. Un progetto iniziato su interessamento dell’associazione Salvuccio Agosta che consentirà ai tantissimi praticanti della disciplina di poter giocare 365 giorni all’anno con qualsiasi condizione meteo. Conto adesso in un pronto interessamento da parte dell’amministrazione comunale di Modica per la trafila burocratica che porterà all’inizio dei lavori”.

