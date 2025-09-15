  • 15 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Solenne celebrazione per il 25° anniversario di sacerdozio di Padre Lauretta

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 15 Settembre 2025 – Domenica si è tenuta una solenne Celebrazione Eucaristica per festeggiare il 25° anniversario di sacerdozio di Padre Giovanni Lauretta. La cerimonia, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, ha visto la partecipazione delle comunità parrocchiali di Scicli e Modica Alta, oltre a quella della parrocchia della Madonna delle Grazie.

La chiesa era gremita di fedeli e rappresentanti delle principali associazioni laiche. Erano presenti i Portatori della Madonna delle Grazie, l’Arciconfraternità del Santissimo Crocifisso, la Confraternita della Misericordia di Modica e le Suore del Sacro Cuore di Ragusa.

L’intera celebrazione è stata animata dalle toccanti melodie del Coro Regina delle Grazie, diretto dal Maestro Corrado Civello, che ha reso il momento ancora più suggestivo e solenne. La partecipazione sentita e numerosa di tutti i presenti ha testimoniato l’affetto e la stima profonda che le comunità nutrono per Padre Giovanni Lauretta.

 

foto Paolo Portogallo

