Comiso | Sindacale

Il Comune di Comiso non rispetta gli impegni, Fp Cgil e Cisl Fp convocano un’assemblea dei dipendenti

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 15 Settembre 2025 – Clima di tensione al Comune di Comiso, dove le sigle sindacali Fp Cgil e Cisl Fp denunciano il mancato rispetto degli impegni presi dall’amministrazione comunale. In una nota congiunta, le segreterie provinciali lamentano una mancanza di trasparenza e un atteggiamento di chiusura, annunciando la convocazione di un’assemblea dei lavoratori per definire una strategia comune.

Secondo i sindacati, l’amministrazione non ha mantenuto le promesse fatte durante la riunione del 17 giugno. In particolare, non sono stati forniti i dati sui dipendenti cessati e non è stato convocato il tavolo tecnico per discutere delle politiche del personale. La Fp Cgil e la Cisl Fp contestano inoltre la decisione di concedere un incremento orario al personale della Polizia Locale senza il dovuto coinvolgimento sindacale, una scelta definita “silente” e unilaterale.

Questa mancanza di confronto, lamentano i sindacati, mina la fiducia nelle relazioni sindacali e costringe i lavoratori a operare con orari ridotti e in un contesto di decisioni incoerenti. Le organizzazioni sindacali ribadiscono l’urgenza di riprendere un dialogo serio e trasparente.

Le sigle sindacali hanno espresso la loro preoccupazione per i continui cambiamenti sulle proposte di assunzione. Dopo un primo incontro, la parte pubblica aveva proposto l’assunzione di quattro tecnici part-time, salvo poi modificare la proposta, a seguito di un’assemblea dei lavoratori, in una Elevata Qualificazione Avvocato, una Elevata Qualificazione esperto economico/giuridico e due Elevate Qualificazioni area tecnica. Anche la successiva intenzione di assumere quattro agenti di polizia locale nel 2026 non è stata oggetto di discussione. Tali modifiche rafforzano, secondo i sindacati, la necessità di attivare il tavolo tecnico, ancora inattivo.

Di fronte a questa situazione di stallo, Fp Cgil e Cisl Fp hanno deciso di agire. Prima di ogni altro incontro con l’amministrazione, sarà convocata un’assemblea dei dipendenti. Le decisioni che verranno prese in tale sede saranno vincolanti per le organizzazioni sindacali e guideranno le azioni future. L’obiettivo è quello di definire una strategia condivisa per tutelare le aspettative dei lavoratori, auspicando un concreto rilancio del confronto con l’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata

