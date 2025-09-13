Ragusa Calcio, Mister Lucenti: “Creare una mentalità vincente per il nostro cammino”

RAGUSA, 13 Settembre 2025 – Domani prima partita fuori casa per il Ragusa Calcio di mister Gaetano Lucenti, contro il Gela, match valido come seconda giornata di campionato, Serie D- Girone I, presso lo stadio Vincenzo Presti, con fischio d’inizio alle ore 15.30.

Qui di seguito la dichiarazione pre- gara di mister Lucenti:

“Dopo il primo incontro di stagione, questa è stata una settimana intensa, dove i ragazzi hanno preso consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo lavorato bene e vogliamo dare il massimo per la gara di domani, che sarà per noi un match importante perché ci può dire tanto sull’aspetto caratteriale.

Questa settimana è stata anche importante per ciò che abbiamo discusso dentro lo spogliatoio, in quanto ho cercato, insieme al mio staff, di creare una mentalità, e scendere in campo con cattiveria, corsa, aggressività sia in casa che fuori casa, senza avere paura di nessuno.

Il Gela ha formato una squadra importante per questo girone, fatta di giocatori di categoria, alcuni di loro provenienti da categorie superiori. Domani sarà un “Davide contro Golia” sulla carta, e sarà compito nostro metterli in difficoltà e portare un risultato positivo.

Gela per me rappresenta anche un tuffo nel mio passato da calciatore, quando ho indossato la maglia biancazzurro per ben due stagioni, ovvero 98/98 e 2002/03, un ambiente dove sono cresciuto anche come persona, e non vedevo l’ora di ritornarci, anche se con un’altra maglia, perché è sempre un piacere poter rivivere certi ricordi.

Gela è un’avversaria con esperienza, e questo è il suo punto di forza, una squadra che davanti al proprio pubblico farà di tutto per portare i tre punti a casa.

Cosa consiglio ai miei ragazzi? Sicuramente continuare il proprio lavoro senza farsi distrarre da nulla, cercando di mettere sul campo ciò che abbiamo provato in settimana in allenamento per dare una soddisfazione alla società e ai nostri tifosi, che già domenica hanno apprezzato il nostro atteggiamento”.

