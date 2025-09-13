Modica Calcio. Il Girone B si apre col botto a Viagrande contro l’Atletico Ct

L’Eccellenza torna a far tremare i fischietti siciliani, ai nastri di partenza il Girone B si prepara a raccontare uno dei campionati più emozionanti degli ultimi anni, con un occhio alle grandi compagini che lo compongono e che si contenderanno il titolo fino alle battute finali nel 2026.

Il Modica Calcio, dopo due finali playoff, riparte con entusiasmo e voglia di rivalsa, con una rosa ben costruita, con menti fresche in società e uno staff che lavora attorno alla figura di un condottiero come Filippo Raciti. I rossoblù partono inevitabilmente nella griglia delle favorite e sono pronti a dare il massimo per dimostrare tutto il proprio valore e la propria fame, come già detto nei giorni passati dal capitano Valença e dal suo vice, e bomber, Savasta.

Il cammino modicano inizia da Viagrande, un campo ostico in cui i padroni di casa, l’Atetico Catania 1994, non hanno mai reso facile la vita a nessuno, con qualità e tattica. Anche in questo caso si presenta un nuovo ciclo, con Galfano in panchina e gli ex Randis e Grasso a guidare una buona squadra in campo, che sicuramente dirà la sua in questa stagione.

Un match importante già alla prima che servirà alle due componenti per consolidare i risultati ottenuti in Coppa Italia e dare seguito ad una lunga preparazione che sfocia, finalmente, nel calcio giocato. Modica riparte e lo fa con un grande match, in un campionato che racconterà una nuova storia, quella che si punta a scrivere negli annali, restando per sempre nel libro mastro di questa gloriosa società.

Di seguito l’elenco dei convocati di mister Raciti per la prima di campionato in programma Domenica 14 Settembre alle 15:30 a Viagrande:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Missoud, Brugaletta S., Ventura, Sangarè, Intzidis, Curulla, Mbaye.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valença, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri.

Attaccanti: Belluso, Savasta

