Modica: abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico per gli Under 20

Modica, 13 Settembre 2025 – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Modica per le nuove generazioni, con una nuova iniziativa volta a supportare la mobilità dei più giovani. L’assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, e l’assessore alla Mobilità urbana, Antonio Drago, hanno annunciato l’apertura delle domande per ottenere l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico per l’anno 2025/2026.
Si tratta di un’opportunità significativa che mette a disposizione 300 abbonamenti gratuiti per i ragazzi e le ragazze di Modica.