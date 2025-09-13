  • 13 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Ragusa

Spaventoso incidente sulla SS. 115 Ragusa-Modica: cinque giovani modicani illesi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Settembre 2025 – Attimi di terrore venerdì sera sulla Strada Statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove una Fiat 500 con a bordo cinque giovani modicani è stata protagonista di un grave incidente autonomo. Fortunatamente, i ragazzi sono rimasti illesi, riportando solo qualche lieve escoriazione, nonostante la dinamica dell’accaduto sia stata piuttosto violenta.

L’incidente si è verificato quando il conducente, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha iniziato un pericoloso testa coda, terminando la sua corsa contro un muro e abbattendo diversi metri di guardrail.

L’impatto ha ridotto il veicolo a un ammasso di lamiere contorte, ma l’abitacolo ha retto, proteggendo gli occupanti. I cinque ragazzi, pur sotto shock, sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto e sono stati soccorsi dal personale medico intervenuto sul posto.

Un’altra volta la sicurezza delle auto moderne ha evitato conseguenze ben più tragiche, trasformando un potenziale disastro in un grande spavento per questi ragazzi e le loro famiglie.

576644
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube