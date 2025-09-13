  • 13 Settembre 2025 -
Attualità | Gaza | Modica

Avis Modica, approvata mozione sulla crisi umanitaria a Gaza

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica -Il Direttivo dell’AVIS di Modica, riunitosi in questi giorni, ha approvato all’unanimità una mozione di forte condanna della crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e di sostegno simbolico all’iniziativa della Global Sumud Flotilla.

Il documento, nato dalla profonda sollecitazione che le drammatiche immagini dal Medio Oriente suscitano in ogni cittadino e volontario, condanna con fermezza gli attacchi del 7 ottobre 2023 e la presa di ostaggi da parte di Hamas, atti definiti “gravi violazioni dei diritti umani e dei principi fondamentali di convivenza”.

Allo stesso tempo, la mozione richiama l’attenzione sulla “devastante emergenza umanitaria” che sta colpendo la popolazione di Gaza, dove “la vita quotidiana è diventata insostenibile” a causa della carenza di beni primari come acqua, cibo, elettricità e cure mediche.

“I nostri valori di dono e solidarietà non si fermano ai confini del nostro territorio – si legge nella mozione dell’AVIS Modica – crediamo che ogni vita umana, ovunque si trovi, abbia un valore inestimabile”.

Per questo motivo, AVIS Modica ha scelto di esprimere il suo sostegno alla missione pacifica della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa della società civile internazionale che intende rompere l’isolamento di Gaza e portare un messaggio di “vicinanza, dignità e speranza”.

“La nostra adesione è simbolica ma profonda – conclude il documento – vogliamo che il nostro messaggio di pace, dignità e umanità raggiunga chi oggi non ha voce. Noi stiamo, sempre, dalla parte della vita”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

