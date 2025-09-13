Frigintini Calcio ripescato in Promozione. Il 21 settembre derby di Coppa con lo Scicli CR

Modica – La notizia circolava da diversi giorni, ma solo oggi ha avuto i canoni dell’ufficialità con il comunicato n°58 diramato nelle scorse ora dal Comitato Regionale della LND . Il Frigintini Calcio è stato ripescato ufficialmente nel campionato di Promozione che prenderà il via il prossimo 28 settembre.

Grande soddisfazione tra i dirigenti del sodalizio rossoblu che hanno sempre creduto di poter riconquistare il secondo campionato regionale per importanza, dopo averlo perso ai play out nella scorsa stagione e per cui hanno lavorato alacremente per tutta l’estate.

“A distanza di un mese dall’inizio della preparazione – spiega il DS Sergio Cappello – già si vedono i risultati del lavoro svolto fino ad oggi dalla società e dallo staff tecnico. Vedo un gruppo compatto e molto affiatato. I ragazzi sono molto motivati e desiderosi di fare bene e, la notizia del ripescaggio in Promozione ha suscitato ancora più entusiasmo e ha motivato maggiormente i ragazzi e un po’ tutto l’ambiente. Stiamo cercando di costruire una squadra competitiva – sottolinea – con tanti giovani emergenti che hanno voglia di mettersi in evidenza. A tal proposito ci stiamo muovendo per cercare di rafforzare ulteriolmente la rosa a disposizione di Ciccio Di Rosa. Le trattative sono state già avviate, ma è chiaro che il nostro obiettivo era e rimane la salvezza. Nell’ambiente si respira aria serena e vedo tanta armonia nel gruppo che lavora con impegno. I primi allenamenti congiunti, hanno permesso di valutare attentamente quelle che sono le potenzialità e qualità tecniche dei singoli che tutti ci aspettavamo, dando già un’impronta alla squadra. Siamo fiduciosi di poter fare bene in questa stagione che sta per iniziare e – continua – sicuramente il ripescaggio in Promozione ha dato maggiore voglia a tutti. Tutta la dirigenza è felice dell’avvenuto ripescaggio, la soddisfazione è tanta, ora tocca ai ragazzi continuare a lavorare sodo per dimostrare tutto il potenziale che sono convinto sia di livello, ma bisogna saperlo trasmettere in campo. Un ringraziamento – conclude Sergio Cappello – naturalmente va a tutti gli sponsor sostenitori che ci permettono di andare avanti nel progetto che è solo all’inizio”.

Il campionato di Promozione partirà il 28 settembre, ma per il Frigintini Calcio il primo “assaggio” si avrà il 21 settembre, quando si giocherà la gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Per il rossoblu sarà subito derby con lo Scicli CR con la gara di andata che si giocherà allo “Scapellato”, mentre il return match è in programma mercoledì 1 ottobre al “Vincenzo Barone”.

Ciccio Di Rosa, nel frattempo continua a trasmettere alla sua squadra il suo “credo” calcistico e nei tre allenamenti congiunti disputati con Città di Santa Croce, Pro Ragusa e Ragusa Boys ha avuto modo di vedere la crescita esponenziale della rosa a disposizione e capire se e dove si dovrà in caso operare per rinforzare l’organico.

“L’entusiasmo e la voglia di migliorarsi – spiega il tecnico dei rossoblu – deve accompagnare la nostra quotidianità al di la della categoria. Quella passione che tutti i ragazzi avevano da bambini, quando giocavano nei campetti, sanno che la devono riportare in campo ogni giorno. Saremo la squadra più giovane in un campionato importante come quello di Promozione e – continua – è giusto esserne consapevoli. La nostra unica pretesa è il lavoro. Con la nostra rosa, composta da tanti debuttanti nella categoria – conclude Ciccio Di Rosa – l’obiettivo stagionale sarà la salvezza, in un campionato difficile, dove tante squadre, anche di piazze importanti, si sono attrezzate chi per fare un campionato di vertice, chi per dare fastidio e riconfermarsi nella categoria”.

