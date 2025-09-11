Sicurezza a Modica: dati confortanti e appello alla collaborazione cittadina

Modica, 11 Settembre 2025 – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, rassicura i cittadini sull’impegno dell’amministrazione per garantire la sicurezza in città. Dopo un recente fatto che ha turbato la tranquillità locale, il sindaco ha partecipato a una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri.
Durante l’incontro, sono stati analizzati i dati relativi all’ultimo trimestre. I risultati sono incoraggianti: si registra un calo del 46% dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato positivo è il frutto dell’efficace lavoro di prevenzione e repressione svolto dalle Forze dell’Ordine. I casi isolati, come le due recenti risse, sono stati prontamente gestiti, con l’identificazione rapida dei responsabili.
Nonostante i dati positivi, l’attenzione resta alta. Il sindaco Monisteri Caschetto lancia un appello ai suoi concittadini affinché collaborino attivamente. “Segnalate a chi di dovere qualunque movimento sospetto,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di una partecipazione attiva per mantenere elevati i livelli di sicurezza. Questo spirito di collaborazione è fondamentale per preservare la tranquillità e la vivibilità della città.
In via calamenzonna hanno scaraventato per le scale i mastelli della spazzatura alle tre di notte , prima che il proprietario potesse venire venire a capo della situazione , vestirsi ecc , vista l ‘ora cosi della prematura, i supposti adolescenti sono riusciti a fuggire e fare perdere le loro tracce