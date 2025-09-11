  • 11 Settembre 2025 -
Attualità

Premi da 10mila euro non ritirati in Sicilia: ultimi giorni per riscuotere la vincita SuperEnalotto

Tempo di lettura: 2 minuti

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Dei 1.000 premi assegnati, come riporta Agipronews, sono 6 quelli non ancora riscossi in Sicilia. In particolare, due premi dell’estrazione di venerdì 20 giugno riguardano Palermo (PA), rispettivamente presso la Sisal Caffetteria in P.tta Grigoli angolo Via Pecoraino, 17, e Carini (PA) presso la Tabaccheria Giambanco in Corso Italia, 173. Quattro premi dell’estrazione di venerdì 27 giugno sono ancora in attesa: a Modica presso la Tabaccheria Polara in Via Vittorio Veneto, 94, a Catania (CT) presso la Tabaccheria Sisal in Viale Marco Polo, 21/23, a Palermo (PA) presso la Tabaccheria Armato Maria Concetta in Piazza Montegrappa, 18, e a Castelvetrano (TP) presso la Tabaccheria Sisal in Via Trapani, 123.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.

© Riproduzione riservata

