Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Incendio doloso in via Clemente Grimaldi: in fiamme le coperture dei cassonetti

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 11 Settembre 2025– Paura nel centro storico di Modica stamani, per un incendio di natura dolosa che ha interessato Via Clemente Grimaldi, arteria parallela al corso Umberto. Le fiamme hanno avvolto le strutture in legno che custodivano alcuni cassonetti per la raccolta differenziata, collocati a servizio delle attività commerciali della zona. In pochi minuti il fuoco ha distrutto le coperture, sprigionando fumo denso che ha allarmato residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che potessero propagarsi ad auto in sosta o agli edifici vicini. Fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto, chiaramente doloso, che ha colpito il cuore della città barocca. L’episodio ha destato sconcerto tra i commercianti e i cittadini, che chiedono maggiori controlli e misure di prevenzione per tutelare il centro storico da atti vandalici di questo tipo. Intanto, l’ufficio ecologia sta già provvedendo alla sostituzione dei cassonetti.

© Riproduzione riservata

2 commenti su “Modica. Incendio doloso in via Clemente Grimaldi: in fiamme le coperture dei cassonetti”

  1. Giovanni79

    Vabbè come afferma qualcuno un caso sporadico come gli altri episodi che si sono susseguiti negli ultimi anni nel centro storico e che non deve creare allarmismo!

