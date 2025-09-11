Comiso. Nel vivo dell’iter del Piano Urbanistico Generale

Comiso – Si entra nel vivo dell’iter del PUG (Piano Urbanistico Generale) che vedrà la prima assemblea aperta alla cittadinanza il 19 settembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium “Carlo Pace”. La nota arriva dall’assessore all’Urbanistica, Dante Di Trapani.

“Il PUG – spiega Di Trapani – è lo strumento principale di pianificazione e governo del territorio comunale e del sedime aeroportuale.Il suo scopo è, dunque, definire le strategie e gli obiettivi di sviluppo urbano, promuovendo un uso ordinato e sostenibile del territorio e sostituendo il vecchio Piano Regolatore. La novità prevista dalle nuove normative in merito e contenuta nelle direttive che abbiamo impartito è che questo strumento fondamentale per lo sviluppo di una città, venga “disegnato” con la partecipazione attiva di tutte le parti socliali e dei cittadini. Appuntamento, dunque, al primo incontro pubblico, previsto per il 19 settembre, ore 18.00, presso l’Auditorium Carlo Pace a Comiso. Rivitalizzazione del centro storico, regolamentazione delle attività commerciali, nuove forme di viabilità e di tanto altro, si parlerà dunque nella serie di incontri che caratterizzeranno questa fase di concertazione con la società. È importante – ancora l’assessore Di Trapani – che oltre agli esperti di settore, siano presenti e partecipi tutti gli attori portatori di istanze diffuse. Abbiamo infatti invitato le realtà presenti sul nostro territorio, quali associazioni di categoria, datoriali, sindacali, professionali, parrocchie, tutto ciò insomma che costituisce il nostro tessuto sociale. Ma l’invito – sempre l’assessore – è rivolto ai cittadini. L’obiettivo è quello di arrivare, alla fine, a un PUG nato in sinergia con la città e non redatto da soli tecnici ed esperti tra le mura del Municipio. Ogni singolo cittadino potrà fare delle proposte in base al proprio modo di concepire la città ed è fondamentale non perdere l’occasione di essere protagonisti. A tal fine, nel sito istituzionale del comune, è stato pubblicato un apposito modulo tramite il quale è possibile far pervenire le proposte entro il 9 ottobre (scheda-proposte-suggerimenti-PUG-Comiso.pdf). È possibile inviare il modulo compilato alla mail : pug@pec.comune.comiso.rg.it, o brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di Comiso. Ribadisco l’invito – conclude Dante Di Trapani – a tutti i cittadini di Comiso, non solo di essere presenti il 19 settembre, ma di inviare proposte che rispecchino la loro visione di città”.

