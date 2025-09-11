MODICA, 11 Settembre 2025 – La Sindaca di Modica, insieme a una delegazione dell’amministrazione comunale, ha dato il via a una serie di incontri nei quartieri cittadini partendo da Sant’Andrea. L’iniziativa ha come obiettivo l’ascolto diretto dei residenti per affrontare le problematiche e le esigenze del territorio.
L’incontro, che si è svolto ieri, ha visto la partecipazione degli assessori Concetta Spadaro, Piero Armenia, Samuele Cannizzaro, della presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo, del consigliere Leandro Giurdanella e di rappresentanti delle forze dell’ordine. La delegazione ha ascoltato attivamente i cittadini di Sant’Andrea per raccogliere le loro richieste e condividere soluzioni concrete.
Questa visita segna l’inizio di un percorso che l’amministrazione intende portare avanti in altre aree, sia del centro storico che delle periferie. L’intento è quello di lavorare a stretto contatto con i modicani per risolvere le criticità esistenti e migliorare la qualità della vita in ogni zona della città.
Il comunicato sottolinea la volontà dell’amministrazione di essere al servizio della comunità, ponendo l’accento sulla collaborazione con i cittadini come elemento chiave per il progresso e la cura del territorio.