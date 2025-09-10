  • 10 Settembre 2025 -
  10 Settembre 2025
Modica | Sport

Avis e Volley Modica, un’alleanza vincente tra valori sportivi e solidali

Partnership tra i due enti per promuovere l’importanza della donazione e sensibilizzare i più giovani
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10/09/2025 – L’AVIS di Modica scende in campo a fianco della Volley Modica con un obiettivo preciso: promuovere stili di vita sani e avvicinare i giovani al gesto concreto della donazione del sangue.

È stato uno scambio di valori sportivi e solidali quello che ha visto protagonisti i 14 atleti della Volley Modica e il direttivo dell’Avis. La partnership, fortemente voluta dal Direttore Sanitario, Giovanni Stracquadanio, e dal coach nonché donatore AVIS di Ragusa, Enzo DiStefano, è stata resa possibile grazie alla disponibilità degli sportivi, veri e propri testimonial di benessere.

La squadra, il cui capitano è il modicano Stefano Chillemi, è composta da giovani tra i 18 e i 35 anni, provenienti da tutta Italia, con un componente brasiliano, a dimostrazione di come lo sport sia un linguaggio universale che unisce.

Ospitare la Volley Modica e sostenere il mondo sportivo in generale è per noi una scelta particolarmente importante – ha sottolineato il dottor Stracquadanio insieme ai componenti del direttivo – Questi atleti sono la prova vivente che prendersi cura di sé è il primo passo per prendersi cura degli altri. La loro disciplina, l’attenzione all’alimentazione e la vita sana li rendono infatti l’emblema perfetto del donatore e averli qui all’Avis di Modica ci aiuta a diffondere un messaggio positivo, soprattutto tra le nuove generazioni”.

Questo progetto consolida il legame storico tra AVIS e il volley sul territorio, dopo le esperienze con la pallavolo femminile – Cinque Volley – e il settore giovanile – Green Volley. Si tratta quindi di un impegno costante che conferma come AVIS non sia solo un punto di riferimento per la donazione, ma un attivo promotore di benessere per l’intera comunità.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell'uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

