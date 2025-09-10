  • 10 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Settembre 2025 -
Arte | Modica

Un ponte tra Nord e Sud: a Modica la mostra “Frammenti”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10 Settembre 2025  – Un dialogo tra due gallerie, due territori e tre personalità che credono nel potere delle relazioni. Con questo spirito approda a Modica la mostra Frammenti. Di piante, di cose, di mondo”, che sarà inaugurata sabato 13 settembre alle ore 19 presso la Galleria SACCA. Curata da Giovanni Scucces, in collaborazione con la Galleria Villa Contemporanea di Monza e con il testo critico di Mariateresa Zagone, l’esposizione vede protagonisti 24 artisti tra giovani ed emergenti.

 

Il progetto nasce dalla volontà di unire due realtà artistiche distanti geograficamente, ma vicine nella visione. L’idea è partita da Mariateresa Zagone che, dopo aver proposto a Scucces di ospitare l’esposizione, ha messo in contatto i due galleristi. L’incontro decisivo è avvenuto a Milano, in occasione del Miart, dove sono stati definiti i dettagli di questa collaborazione, con l’obiettivo di creare un ponte tra il pubblico del Nord e quello del Sud, valorizzando nuove visioni dell’arte contemporanea.

La mostra di Modica, pur mantenendo il nucleo originario dell’allestimento di Monza, è stata arricchita e personalizzata. Delle 40 opere esposte, 17 provengono dalla precedente mostra, mentre le altre sono state scelte per dare un’impronta identitaria unica all’esposizione siciliana.

“Frammenti. Di piante, di cose, di mondo” esplora uno dei generi più classici della storia dell’arte: la natura morta. Attraverso pittura, scultura, fotografia e intelligenza artificiale, i 24 artisti in mostra (tra cui quattro che hanno già esposto alla Galleria SACCA: Cascone, Bardino, Bubbico, Blanco) rileggono questa tradizione in chiave moderna.

Come spiega Mariateresa Zagone nel suo testo critico, “Frammenti” è un racconto del nostro tempo attraverso oggetti, piante e presenze che diventano testimoni silenziosi della nostra quotidianità. Le opere, composte da “oggetti simbolici come teschi, perle, libri o strumenti per la misurazione del tempo”, che un tempo rappresentavano un memento mori, oggi si trasformano. Lo spazio espositivo si reinventa in una Wunderkammer contemporanea, un luogo dove lo spettatore è invitato a perdersi e a ritrovarsi, a scoprire la bellezza nell’ordinario e l’inaspettato nel familiare.

Un viaggio visivo che rinnova lo sguardo su uno dei generi più antichi dell’arte, offrendo nuove prospettive e interpretazioni.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 31 ottobre, dal martedì al sabato, dalle 17:00 alle 20:00. Per orari diversi o per visite guidate è possibile fissare un appuntamento contattando il 3381841981 o scrivendo a info@sacca.online.

Al vernissage saranno presenti anche l’autrice del testo critico Mariateresa Zagone, la gallerista Monica Villa e alcuni degli artisti in mostra, tra cui Roberta Agostini [1977, Ravenna / Apricale (IM)], Antonio Bardino (1973, Alghero / Udine), Marco Bettio (1974, Padova / Aosta), Giovanni Blanco [1980, Ragusa / Modica (RG)], Simone Bubbico (1984, Torino), Daniele Cascone (1977, Ragusa), Francesco Ciavaglioli [1983, Avezzano (AQ) / Milano], Chiara Colombo (1963, Monza / Brianza), Ilaria Del Monte (1985, Taranto / Milano), Cristiana Depedrini (1976, Milano), Loredana Galante (1970, Genova / Milano), Marianna Gasperini [1975, Vimercate (MB) / Brianza], Tommaso Giusti [1997, Pavullo nel Frignano (MO)], Valentina Grilli (1983, Milano), Cristina Mangini (1988, Bari), Andrea Meregalli (1977, Seregno / Monza), Mattia Noal [1984, Schio / Francoforte (DE)], Michele Parisi [1983, Riva del Garda / Arco (TN)], Valentina Perazzini [1987, Rimini / Bruxelles (B)], Isabella Rigamonti (1969, Besana in Brianza), Floriana Romeo (1994, Palermo), Thomas Scalco (1987, Vicenza), Angelica Tulimiero [1976, Avellino / Bozzolo (MN)], Federica Zianni (1993, Roma / Milano).

576286
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube