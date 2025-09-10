  • 10 Settembre 2025 -
  • 10 Settembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Intervento da oltre 15 milioni per l’Ospedale Regina Margherita

Bellassai(PD): "Così si restituisce fiducia alla comunità"
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso – L’ospedale Regina Margherita di Comiso al centro di un importante intervento di 15,2 milioni di euro (con due milioni di cofinanziamento a carico del bilancio dell’azienda sanitaria provinciale). Sono previste opere di adeguamento statico e rinnovamento impiantistico per il nosocomio in questione con l’introduzione di un sistema di monitoraggio strutturale che consentirà di verificare nel tempo la sicurezza dell’edificio. “Esprimo grande soddisfazione – afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai – per la predisposizione degli interventi che metteranno finalmente in sicurezza il presidio ospedaliero di Comiso, un’opera attesa da anni e oggi fondamentale per garantire la continuità dei servizi sanitari già presenti e per consentire il loro potenziamento. Si tratta di un passo importante che non solo tutela ciò che abbiamo, ma che guarda anche al futuro, in particolare in vista della realizzazione dell’ospedale di comunità, che rappresenterà un ulteriore presidio di prossimità per i cittadini. Con questi interventi si restituisce fiducia alla comunità e si ribadisce l’impegno a difendere e rafforzare il diritto alla salute del nostro territorio”.

© Riproduzione riservata

