  • 8 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica, chiesa Santa Maria di Betlem: oggi s’insedia il parroco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,  08 Settembre 2025 – Nel solco di una tradizione che unisce la comunità nella fede e nel servizio, la città di Modica si prepara ad accogliere un nuovo pastore. Oggi pomeriggio, alle 19, la Chiesa di Santa Maria di Betlem aprirà le sue porte per un evento di grande rilevanza spirituale e sociale: l’insediamento del nuovo parroco, Don Gianni Roccasalvo.

La solenne celebrazione, che sarà presieduta da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, rappresenta un momento cruciale non solo per la parrocchia, ma per l’intero vicariato di Modica. L’arrivo di Don Gianni segna un nuovo capitolo per una delle chiese mariane più antiche e storiche della città, simbolo di devozione e punto di riferimento per numerosi fedeli.

L’appuntamento di questa sera è un’occasione per la comunità parrocchiale di stringersi attorno al suo nuovo sacerdote, offrendogli un caloroso benvenuto e manifestando il proprio sostegno nel cammino pastorale che sta per iniziare. Sarà un momento per riflettere sull’importanza della guida spirituale e sull’impegno collettivo a mantenere viva la luce della fede e della comunità. L’intera città è invitata a partecipare a questo significativo evento, testimoniando la propria vicinanza e il proprio affetto a Don Gianni Roccasalvo.

576166
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube