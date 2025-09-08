Modica, chiesa Santa Maria di Betlem: oggi s’insedia il parroco

Modica, 08 Settembre 2025 – Nel solco di una tradizione che unisce la comunità nella fede e nel servizio, la città di Modica si prepara ad accogliere un nuovo pastore. Oggi pomeriggio, alle 19, la Chiesa di Santa Maria di Betlem aprirà le sue porte per un evento di grande rilevanza spirituale e sociale: l’insediamento del nuovo parroco, Don Gianni Roccasalvo.

La solenne celebrazione, che sarà presieduta da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, rappresenta un momento cruciale non solo per la parrocchia, ma per l’intero vicariato di Modica. L’arrivo di Don Gianni segna un nuovo capitolo per una delle chiese mariane più antiche e storiche della città, simbolo di devozione e punto di riferimento per numerosi fedeli.

L’appuntamento di questa sera è un’occasione per la comunità parrocchiale di stringersi attorno al suo nuovo sacerdote, offrendogli un caloroso benvenuto e manifestando il proprio sostegno nel cammino pastorale che sta per iniziare. Sarà un momento per riflettere sull’importanza della guida spirituale e sull’impegno collettivo a mantenere viva la luce della fede e della comunità. L’intera città è invitata a partecipare a questo significativo evento, testimoniando la propria vicinanza e il proprio affetto a Don Gianni Roccasalvo.

