Il Macc apre alle scuole: gli studenti ospiti del Museo d’arte contemporanea di Scicli per attività didattiche

Scicli – Il Macc, il Museo d’arte contemporanea del Carmine di Scicli, apre alle scuole, e lo fa nell’immediato con gli istituti scolastici di Scicli per poi ampliare la propria offerta a tutte le scuole siciliane -e non- che vorranno aderire.

Iniziano il primo ottobre 2025 le attività didattiche che la cooperativa Agire, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Scicli e con l’Archivio Isgrò, ha programmato per le scuole di Scicli.

Nei giorni scorsi il sindaco Mario Marino e l’assessore Giuseppe Mariotta hanno incontrato dirigenti scolastici e insegnanti per illustrare il programma di attività declinato per gli studenti delle varie fasce di età.

Gli alunni si confronteranno col tema delle Cancellature di Emilio Isgrò in un percorso creativo e di rilettura di questa esperienza artistica. Nelle prossime settimane nel progetto saranno coinvolte le scuole siciliane e gli istituti oltre lo Stretto che vorranno prenotare una straordinaria esperienza didattica al Museo di Scicli.

