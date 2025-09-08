  • 8 Settembre 2025 -
Sport | Vittoria

Coppa Italia, Eccellenza. Il Vittoria e il Mazzarrone in un pareggio mozzafiato

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA          3

MAZZARRONE 3

Football Club Vittoria: Malandrino, Lo Pizzo, Cacciola (75’ Leggio), Bossa (78’ Mistretta), Zappalà, Cappello, Lucarelli, Francofonte, Ankovic, Cocimano, Margaritini (55’ Esposito). Allenatore: Giovanni Campanella.

Mazzarrone Calcio: Panfili, Iuculano (65’ Aiello), Martinez (86’ Samane), Visintin, Trovato, Puglisi, Bamba, Papaserio, Cosendey (72’ Mangle), D’Amico (51’ Prestia), Baldeh. Allenatore: Ezio Raciti.

Arbitro: Gabriele Lisinicchia di Agrigento

Assistenti:  Davide Orazio Belfiore di Acireale e Samuele Surrusca di Caltanissetta.

Reti: 28′ Francofonte, 44′ Bamba, 58 Papaserio, 81′ Baldeh, 87′ ‘ Ankovic, 92’ Cocimano,

Vittoria. Football Club Vittoria e il Mazzarrone Calcio, terminato con un pareggio rocambolesco di 3-3. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, regalando al pubblico una pioggia di gol e un’emozione costante fino al fischio finale.

Il primo tempo ha visto un sostanziale equilibrio, con il Vittoria che ha sbloccato il risultato al 28′ con una rete di Francofonte. La risposta del Mazzarrone non si è fatta attendere, e al 44′ è arrivato il pareggio di Bamba, che ha riportato la situazione in parità prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, la partita è esplosa. Il Mazzarrone si è portato in vantaggio al 58′ grazie a Papaserio, ma il Vittoria non si è arreso. In un finale di gara da brividi, i padroni di casa sono riusciti a pareggiare all’87’ con Ankovic, e a portarsi momentaneamente in vantaggio con un gol di Cocimano al 97′, proprio quando la partita sembrava destinata a concludersi. Tuttavia, il Mazzarrone, con un ultimo sussulto, ha trovato il 3-3 con Baldeh al 99′, chiudendo i giochi in una parità che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Il Vittoria approda al secondo turno.

 

