Attualità | Ragusa

Ragusa. Nonni e nipoti: generazioni a confronto

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Nonni e nipoti: generazioni a confronto” è una nuova iniziativa del Centro per le Famiglie di Ragusa volta a rafforzare il legame tra le diverse generazioni. Il progetto prevede tre incontri, a partire da domani, 9 settembre, dedicati a promuovere lo scambio intergenerazionale tra nonni e nipoti.
L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire occasioni uniche per imparare a conoscersi e riconoscersi, attraverso la condivisione di momenti ed esperienze. Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie, in Via Ecce Homo 98, nelle seguenti date:
– Martedì 9 settembre, dalle 9:00 alle 13:00
– Martedì 16 settembre, dalle 15:30 alle 18:30
– Martedì 30 settembre, dalle 15:30 alle 18:30
Il Centro per le Famiglie è un servizio del Comune di Ragusa (capofila del Distretto Socio-Sanitario 44) e di Medi Care. Offre un punto di riferimento e un luogo di prevenzione e cura delle fragilità, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’inclusione sociale per tutte le persone: minori, giovani adulti, genitori e anziani.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni, è possibile contattare il Centro per le Famiglie in via Ecce Homo 98, Ragusa, telefono 3491860347, email:
centrofamiglie@medicareonline.it

© Riproduzione riservata

