Ipocrisia e moralismo politico: il caso dell’accusa di genocidio a Israele…l’opinione di Rita Faletti

La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, nella sua ordinanza del 26 gennaio 2024, non ha emesso alcuna sentenza di colpevolezza nei confronti di Israele per genocidio. Ha invece stabilito che alcune delle accuse mosse dal Sudafrica sono “plausibili” e ha ordinato a Israele di adottare misure per prevenire atti che potrebbero rientrare nella definizione di genocidio, come previsto dalla Convenzione del 1948. Si tratta di una misura cautelare, non di una condanna. Il processo sul merito è ancora in corso e potrebbe durare anni. Nonostante ciò, alcuni leader politici — come il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in sedi ufficiali — e rappresentanti politici italiani delle opposizioni, hanno già definito Israele uno “stato genocida” senza attendere l’esito del procedimento legale. Tali dichiarazioni non solo violano il principio di presunzione d’innocenza, in Italia i processi mediatici ci hanno abituato a questo scempio, ma contribuiscono a infangare la reputazione di uno Stato sulla base di accuse ancora da dimostrare. Una condotta tanto più grave se si considera che gli stessi politici, in altri contesti, invocano “trasparenza e chiarezza” rigore giuridico e rispetto delle istituzioni internazionali. Quando però si tratta di Israele, sembrano pronti a sospendere ogni cautela, trasformando un’accusa in una condanna mediatica e politica. L’uso strumentale dell’accusa di genocidio — come evidenziato anche da analisi critiche sul piano giuridico e comunicativo — rischia di svuotare di significato un termine gravissimo, nato per descrivere crimini come l’Olocausto o il genocidio del Ruanda. L’applicazione disinvolta e ideologizzata di questa accusa non solo mina la credibilità del diritto internazionale, ma alimenta un clima di odio e delegittimazione che ostacola ogni prospettiva di dialogo. Chi davvero crede nella giustizia e nella verità dovrebbe attendere i fatti, rispettare i processi e condannare ogni forma di manipolazione politica delle accuse più gravi. Altrimenti, si tratta solo di propaganda travestita da moralismo.

