Tangenti sulla Siracusa- Ragusa- Gela, assolto Duccio Astaldi in Appello

MESSINA, 5 settembre 2025 – La Corte d’Appello di Messina ha prosciolto Duccio Astaldi, ex presidente della società edile Condotte SpA, dall’accusa di corruzione legata alla realizzazione del tratto autostradale Siracusa-Ragusa-Gela. Il verdetto, “per non aver commesso il fatto”, ribalta la precedente condanna del Tribunale.

Astaldi era finito agli arresti domiciliari insieme ad altre persone.

Le accuse mosse dal procuratore capo di Messina, Maurizio De Lucia, erano a vario titolo quelle di turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e, soprattutto, corruzione. Il tutto in una indagine nata da una segnalazione del Tar, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara per i lavori.

I difensori di Astaldi, il professor Luca Marafioti e l’avvocato Paolo Tommassini, hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando che la sentenza conferma l’innocenza del loro cliente. “Anche se tardivamente, pone riparo a un clamoroso errore giudiziario per il quale l’ingegner Astaldi subì un’ingiusta detenzione”, hanno dichiarato i legali, facendo riferimento all’arresto del marzo 2018.

Il caso riguardava fatti contestati risalenti al novembre 2015. L’assoluzione in secondo grado ripristina la reputazione di Astaldi, la cui carriera di manager era stata gravemente compromessa.

Salva