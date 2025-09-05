Ciclismo. Il 21 settembre a Ragusa una Granfondo da non perdere

Ragusa – Terza edizione per la Granfondo Città di Ragusa che ha trovato ormai la sua collocazione ideale sul fare dell’autunno. La gara, nuova entrata nel circuito Prestigio, si svolgerà infatti il prossimo 21 settembre e per allora sono già tantissimi i corridori, anche provenienti dal continente, che hanno effettuato l’iscrizione per essere presenti alla gara. D’altronde non c’è da stupirsi considerando non solo la bellezza barocca del suo teatro di partenza e arrivo in una città straordinaria, ma anche i paesaggi che i percorsi sanno regalare.

Il tracciato è infatti un perfetto connubio tra mare e montagna, 119 km per 1.793 metri di dislivello caratterizzati dalle ascese verso Modica e Monte Lauro (GPM della gara con i suoi 942 metri) prima dell’ascesa finale per salire verso Ragusa. Previsto anche il percorso medio, di 95 km per 1.313 metri di dislivello.

Partenza per tutti da Via Roma alle ore 8:30, con pasta party conclusivo nel quadro del quale si svolgeranno le premiazioni, che riguarderanno i primi 3 assoluti e di ogni categoria dei due tracciati. Chi volesse partecipare può ancora farlo versando 55 euro fino alla scadenza conclusiva del 20 settembre. A tutti gli iscritti andrà un ricchissimo pacco gara che oltre a prodotti tipici iblei e a integratori prevedrà anche un’esclusiva maglia Gobik dai colori sgargianti realizzata per l’occasione, e che sarà messa in vendita per i non partecipanti al costo di 25 euro. Come si vede, di ragioni per esserci ce ne sono davvero tante…

Per informazioni: Team Nuova Avir, https://granfondocittadiragusa.it/

