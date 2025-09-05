  • 6 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Ciclismo. Il 21 settembre a Ragusa una Granfondo da non perdere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

 

Ragusa – Terza edizione per la Granfondo Città di Ragusa che ha trovato ormai la sua collocazione ideale sul fare dell’autunno. La gara, nuova entrata nel circuito Prestigio, si svolgerà infatti il prossimo 21 settembre e per allora sono già tantissimi i corridori, anche provenienti dal continente, che hanno effettuato l’iscrizione per essere presenti alla gara. D’altronde non c’è da stupirsi considerando non solo la bellezza barocca del suo teatro di partenza e arrivo in una città straordinaria, ma anche i paesaggi che i percorsi sanno regalare.

Il tracciato è infatti un perfetto connubio tra mare e montagna, 119 km per 1.793 metri di dislivello caratterizzati dalle ascese verso Modica e Monte Lauro (GPM della gara con i suoi 942 metri) prima dell’ascesa finale per salire verso Ragusa. Previsto anche il percorso medio, di 95 km per 1.313 metri di dislivello.

Partenza per tutti da Via Roma alle ore 8:30, con pasta party conclusivo nel quadro del quale si svolgeranno le premiazioni, che riguarderanno i primi 3 assoluti e di ogni categoria dei due tracciati. Chi volesse partecipare può ancora farlo versando 55 euro fino alla scadenza conclusiva del 20 settembre. A tutti gli iscritti andrà un ricchissimo pacco gara che oltre a prodotti tipici iblei e a integratori prevedrà anche un’esclusiva maglia Gobik dai colori sgargianti realizzata per l’occasione, e che sarà messa in vendita per i non partecipanti al costo di 25 euro. Come si vede, di ragioni per esserci ce ne sono davvero tante…

Per informazioni: Team Nuova Avir, https://granfondocittadiragusa.it/

575954
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube