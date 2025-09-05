Morto il pastore ferito a Scicli: la Procura dispone l’autopsia

RAGUSA, 5 settembre 2025 – La Procura della Repubblica di Ragusa ha posto sotto sequestro ed ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore di 45 anni deceduto ieri all’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’uomo era rimasto gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco lo scorso 22 agosto nelle campagne di Scicli.

