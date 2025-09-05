Identificati e denunciati i partecipanti alla rissa nel centro storico di Modica

MODICA, 5 settembre 2025 – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato sei giovani stranieri per aver preso parte a una rissa avvenuta martedì sera, poco prima della mezzanotte, in Corso Umberto I, nel centro storico di Modica.

Gli agenti del Commissariato di Modica sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112, ma i giovani si erano già allontanati. Grazie alle indagini e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei sei, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale: cinque di nazionalità egiziana e uno tunisino.

La rissa, scoppiata per futili motivi, è durata meno di un minuto e ha visto i ragazzi colpirsi a calci e pugni. I sei sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il reato di rissa.

Salva