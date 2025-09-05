  • 5 Settembre 2025 -
  • 5 Settembre 2025 -
Scoglitti | Spettacolo

Vittoria in Liberty e Festival: arte, musica e sapori per la Settimana della Cultura 2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Prende il via domani, 6 settembre, a Scoglitti, la Settimana della Cultura 2025 con l’evento “Vittoria in Liberty e Festival”, promosso dal GAL Valli del Golfo con il patrocinio del Comune di Vittoria – Direzione Sviluppo Economico. L’appuntamento proseguirà anche domenica 7 settembre, lungo via Messina (da Piazza Castelli a Piazza Cervi) e via Venezia, trasformando la borgata marinara in un palcoscenico di arte, musica e tradizioni.
Il programma prevede laboratori artigianali, tour guidati delle botteghe, street food e degustazioni, concerti itineranti, sfilata di moda artigianale e spettacoli luminosi. Grande attesa anche per le degustazioni di prodotti tipici locali, accompagnate dalle performance degli artisti del Gala Music Festival: Ekaterina Chepotareva (pianoforte), Demian Spagnolo e Gabriele Caputo (chitarra), Stefano Perez (sassofono) e Pietro Benedetto (violino).
Il gran finale è fissato per il 27 settembre a Vittoria, con la Passeggiata Liberty guidata da Arturo Barbante, la sua mostra personale al Castello Enriquez e un percorso sensoriale enogastronomico tra vini, oli, dolci e street food siciliano.
“Un programma ricco e articolato che unisce arte, musica ed enogastronomia, rafforzando l’immagine della città e valorizzando i talenti locali. -Ha dichiarato il delegato allo sviluppo economico Alessandro Speranza.- La Settimana della Cultura è una festa per tutti, un’occasione per vivere insieme la bellezza del nostro territorio”.
Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha sottolineato: “La Settimana della Cultura rappresenta per la nostra comunità un momento di orgoglio e di riscoperta delle radici. Scoglitti e Vittoria diventano il cuore pulsante di un programma che valorizza non solo l’arte e la musica, ma anche le eccellenze enogastronomiche e artigianali del nostro territorio. Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione di incontro e di condivisione, restituendo centralità a luoghi e tradizioni che hanno segnato la storia della città. Queste giornate sono la dimostrazione concreta che la cultura può essere motore di sviluppo, di crescita sociale e di promozione turistica, un ponte tra passato e futuro capace di coinvolgere tutte le generazioni”.
I riflettori su arte, musica ed enogastronomia sia accenderanno alle ore 18.

