Poesia nella Valle dei Templi: il modicano Giuseppe Macauda presenta “ORA” di Liliana Arrigo

AGRIGENTO, 5 settembre 2025 – Il poeta modicano Giuseppe Macauda ha presentato ieri sera, nel suggestivo giardino dell’ex Villa Portulano ad Agrigento, la nuova raccolta di poesie di Liliana Arrigo, intitolata “ORA”. Il luogo, un tempo frequentato da Luigi Pirandello, ha fatto da cornice a un evento letterario che ha unito arte e bellezza.

Macauda ha descritto “ORA” come una silloge di poesie “intense, profonde e ricche di luccicanze semantiche”. Alla serata erano presenti anche Giovanna Fileccia e Ignazio Nardone, gli editori de L’Arca di Noè, che hanno curato la pubblicazione del volume.

L’evento, coordinato con brillantezza da Carola De Paoli, è stato arricchito dalle note musicali del chitarrista Franco Sodano, che hanno contribuito a creare un’atmosfera magica e suggestiva.

Salva